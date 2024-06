Garantido lamenta morte da ex-sinhazinha Djidja Cardoso, aos 32 anos

A conta oficial do Boi Garantido publicou uma nota de pesar após a morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha da agremiação no Festival Folclórico de Parintins. Ela faleceu nesta terça-feira (28/5), aos 32 anos, mas a causa de sua morte ainda não foi revelada.

“A flor mais linda do curral, partiu. Partiu fisicamente, mas permanecerá viva em nossa memória. No dia 10 de outubro de 2015 pôde realizar o sonho mais incrível e fantástico da sua vida, segundo ela ‘mudou a sua vida 100%’. Um sonho de menina e o sonho de toda família Parintinense. Foram 5 anos defendendo o item 07, Sinhazinha da Fazenda”, inicia a nota do Garantido.

“As cores hoje já não brilham tanto, a sombrinha já não gira mais no ar, os sorrisos momentaneamente tornam-se em lágrimas, a galera vermelha e branca chora com sua repentina partida”, completa.

O Garantido ainda agradece Djidja e lamenta sua morte: “Agora é hora de descansar, hora daquele adeus. Que Nossa Senhora do Carmo te receba e console o coração de sua mãe, Cleusimar Cardoso da Silva e de seus familiares, amigos e torcedores encarnados do Boi do Povão.”

Morte de Djidja Cardoso

Djidja Cardoso representou a sinhazinha do Garantido no Festival Folclórico de Parintins entre 2016 e 2020, quando se aposentou da arena.

Atualmente, ela comandava um salão de beleza no Amazonas. O estabelecimento publicou, em sua conta oficial do Instagram, que todas as unidades estarão fechadas nesta terça-feira “por motivo de força maior”.

Ainda na página do salão de Cardoso, um post lamentou a morte da ex-sinhazinha do Garantido: “Guardaremos para sempre a imagem do seu sorriso, Djidja. Sua ausência é profundamente sentida e seu amor perdura em nossos corações.”