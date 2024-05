Após denúncias de assédio, Governo diz que presidente do Iapen tem conduta ilibada e abre investigação

O governo do Estado do Acre emitiu uma nota de esclarecimento em relação às acusações de assédio moral contra o presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Alexandre Nascimento. As acusações, feitas pela Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), afirmam que o presidente teria agido de maneira arbitrária e desrespeitosa contra policiais penais integrantes da equipe B do Presídio Feminino durante uma reunião realizada na unidade prisional.

A nota emitida pelo governo do Estado do Acre ressalta a confiança na conduta ilibada do presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, até que se demonstre algo concreto em relação às alegações. Afirma ainda que as medidas investigativas pertinentes ao caso já estão sendo adotadas para esclarecer qualquer inverdade.

A matéria anterior revela que, segundo a nota de repúdio divulgada pela Asspen, o presidente teria ameaçado as servidoras e declarado que os celulares delas estariam grampeados. A conduta descrita na nota teria gerado danos morais e emocionais às servidoras, que contam com o apoio da Asspen para tomar as medidas legais necessárias nos âmbitos administrativo, criminal e civil.

Até o momento, tanto o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) quanto o presidente não fizeram comentários sobre o assunto, conforme informado à ContilNet pela assessoria do órgão. Diante dessas acusações, a situação continua a evoluir enquanto as investigações prosseguem e as partes envolvidas buscam esclarecer os fatos.

Nota de esclarecimento

O respeito à democracia é princípio basilar e há que se respeitar os valores da ética, da proteção à família e da informação de forma correta e responsável.