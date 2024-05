Gracyanne faz piada sobre sua vida sexual após separação de Belo

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais, nessa quarta-feira (22/5), para fazer uma piada sobre sua vida sexual após sua separação do cantor Belo. A musa fitness postou no Instagram uma imagem com a seguinte frase: “Ultimamente, só tenho praticado sexo artesanal: todo feito à mão”.

Após a separação, Gracyanne se envolveu com o personal trainer Gilson de Oliveira — que riu, nesta semana, de piadas a respeito do affair. No último sábado (18/5), data em que faria 12 anos de casamento, a musa fitness que tem recebido cantadas de várias pessoas, mas que prefere ficar sozinha.

“No mesmo dia em que anunciamos a separação, muitos começaram a mandar mensagem, mandam até pra quem trabalha comigo, me chamando pra sair, jantar e coisas do tipo. As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é!”, começou Gracyanne.