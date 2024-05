Jovem é baleado após reagir à prisão e apontar arma de fogo para PMs em Rio Branco

Israel Ferreira de Oliveira, 22 anos, foi ferido com um tiro na perna direita após reagir à prisão e apontar uma arma de fogo para policiais militares no final da tarde desta quarta-feira (1), em uma residência abandonada na rua São José, no bairro Jorge Lavocat, na parte Alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição policial da Rotam estava realizando patrulhamento de rotina na região e decidiu fazer uma averiguação em uma casa de alvenaria abandonada, que frequentemente é utilizada para o tráfico de drogas. Os militares cercaram a residência e, ao entrarem na casa, avistaram Israel deitado em uma rede, com uma arma de fogo ao lado dos entorpecentes.

Os PMs se aproximaram do suspeito e, ao perceber a presença dos policiais, Israel tentou correu para os fundos da residência e, ao ver tudo cercado, retornou e pulou pela janela, apontando a arma de fogo para os policiais, mas acabou atingido por um tiro no joelho direito.

Com Israel foi apreendido um revólver calibre 38, 4 munições (sendo uma deflagrada), 23 papelotes de skunk, 18 trouxinhas de cocaína, 12 trouxinhas de merla, um canivete e uma quantia em dinheiro em espécie.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Israel ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, sob custódia policial.

Os materiais apreendidos e a arma de fogo foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla). Durante uma consulta no sistema, os policiais militares descobriram que Israel já tem passagens pela justiça pelo crime de tráfico de drogas.