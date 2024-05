Lady Gaga revela que fez últimos shows de turnê com Covid: entenda

Com o filme da turnê The Chromatica Ball prestes a estrear na Max, Lady Gaga aproveitou um bate papo com fãs para revelar que fez cinco shows após ser diagnosticada com Covid. As apresentações aconteceram em 2022, após serem adiadas por dois anos.

“Fiz cinco shows com Covid”, relatou. A turnê passou por países da Europa, América do Norte e Ásia. A plataforma escolheu um show nos Estados Unidos para fazer o longa, que será lançado neste sábado (25/5).