Lúcia Veríssimo rebate críticas ao show de Madonna: ‘São 40 anos de sucesso absoluto’

“A Madonna escolheu terminar uma turnê de 40 anos no Rio de Janeiro. (…) São quarenta anos de sucesso absoluto, sem baixar a guarda, sendo a voz das minorias. (…) Eu queria saber se as pessoas que reclamam do show fazem alguma ação, se compram uma cesta básica para ajudar alguém”, continua.

O show de Madonna tem sido um dos assuntos mais comentados no Brasil nos últimos dias. Gratuito e com participações especiais de Anitta e Pabllo Vittar, o evento contou com o patrocínio de R$ 40 milhões do banco Itaú e da Heineiken, segundo a revista Exame. A prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado entraram com um investimento de R$ 10 milhões cada.