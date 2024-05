Madonna termina namoro com Josh Popper, diz jornal

Segundo o The Sun, Madonna, de 65 anos, terminou seu namoro com Josh Popper, de 30. O motivo do fim seria o ritmo frenético da The Celebration Tour, que passou pelo Brasil no último mês. A cantora e o treinador de boxe estariam sem se ver há meses por conta da turnê mundial.

“Madonna mal viu Josh por meses porque sua agenda estava tão agitada. As coisas simplesmente esfriaram”, disse uma fonte ao jornal.

“Não há realmente nenhum ressentimento — eles ainda têm carinho um pelo outro. No momento, o relacionamento deles não parece viável e eles deram um tempo, mas continuam amigos”, garantiu.

Madonna e Josh Popper estavam juntos desde fevereiro de 2023 e anunciaram o namoro nas redes sociais.