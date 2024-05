Marcha Para Jesus faz intercessão em lembrança às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

As mais de 400 mil vítimas da enchente no Rio Grande do Sul foram lembradas durante a Marcha Para Jesus na capital do estado do Acre, Rio Branco, na tarde deste sábado (11), onde um momento de intercessão foi feito.

A paralisação do trajeto foi realizada próximo a entrada para o bairro Quinze, na AC-40, onde o apóstolo Alexandre Magri, da Igreja Nova Aliança, disse aos fieis que acompanhavam o evento, em cima do trio elétrico a seguinte mensagem.

“Que Deus tenha misericórdia daquela terra. Sabemos que o céu reage à nossa intercessão, pois enquanto estamos aqui existe um povo que está chorando e em luto. Nesta tarde clamamos a Ti, Deus todo Poderoso, para que aja naquela terra trazendo consolo aquelas famílias. Que Rio Grande do Sul viva um novo momento e que aquele lugar volte a brilhar”

A Defesa Civil do município sulista diz que as enchentes já deixaram 126 mortes, segundo o boletim divulgado pelo órgão na noite de sexta-feira.