Mercado do Quinze recebe samba e pagode em evento gratuito neste sábado

O Projeto Tardezinha do Mercado do Quinze surgiu como uma oportunidade de entretenimento gratuito para a noite rio-branquense. O evento ocorre neste sábado (18) das 19 às 00h.

Os grupos Doce Amizade, Pagodinho do Edil, Bateria Furiosa, do bloco carnavalesco Unidos do Fuxico serão as atrações da festa, que levará muito pagode, samba, comidas e bebidas para aqueles que comparecerem. Além disso, empreendimentos locais estarão no evento.

Com slogan “o pagode tai, vai quem quer”, a festa conta com apoio da Lei Paulo Gustavo no seu financiamento, assim como da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, prefeitura de Rio Branco, assim como do Governo Federal e Ministério da Cultura