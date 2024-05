Morre padre Augustinho Bona, aos 76 anos, no Mato Grosso; reverendo atuou por anos no Acre

Faleceu no último domingo (19), o padre Augustinho Bona, aos 76 anos, que evangelizou no Acre, na Diocese de Rio Branco, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. O padre estava residindo na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

Segundo informações, ele morreu após um longo período de internação decorrente de um problema intestinal agudo.

O velório começou na noite de domingo, no ginásio do GESP. Na manhã de segunda-feira, foi celebrada uma missa de corpo presente.

Depois, o corpo será levado para Curitiba (PR), conforme informou a paróquia São Pedro Apóstolo. “Em sua breve passagem por nossa paróquia, fez muitos amigos e deixará saudades”, publicou a paróquia nas redes sociais.