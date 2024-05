Morre Seu Vieirinha, uma das figuras mais conhecidas de Sena Madureira, aos 81 anos

Faleceu na manhã desta quinta-feira (1), em Rio Branco, o senamadureirense Antônio Alves Vieira, 81 anos de idade, conhecido popularmente como Vieirinha. Ele era morador antigo do bairro do Bosque em Sena Madureira e de uma família bastante conhecida no município.

Segundo informações, a causa da morte foi embolia pulmonar.

Vieirinha é pai de Fidelis Amorim e Francisco Amorim (Besouro), personalidades destacadas em Sena Madureira. Fidelis, por exemplo, atua há décadas no tradicional arraial da Igreja católica.

Seu Vieirinha exerceu a função de carpinteiro com maestria e era muito dedicado à sua família.

Seu corpo será transladado ainda nesta quarta-feira (1) para Sena Madureira.