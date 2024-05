Mulher mais rica da Austrália exige que seu retrato pintado por artista indígena seja retirado de galeria

O trabalho de Namatjira é conhecido por suas pinturas quase caricatas de personalidades conhecidas. Um dos retratos de rei Charles, por exemplo, mostra o monarca no deserto australiano, em trajes completos, aparentemente sem pescoço.

Em resposta ao pedido da empresária, atual presidente do grupo Hancock Prospecting, gigante australiana do ramo da mineração e agricultura, o artista respondeu:

“Eu pinto o mundo como o vejo”, disse Namatjira na quinta-feira. “As pessoas não precisam gostar das minhas pinturas, mas espero que reservem um tempo para olhar e pensar: ‘por que esse cara aborígine pintou essas pessoas poderosas? O que ele está tentando dizer?’ Pinto pessoas que são ricas, poderosas ou importantes – pessoas que tiveram influência neste país, e em mim pessoalmente, seja direta ou indiretamente, seja para o bem ou para o mal. Algumas pessoas podem não gostar, outras podem achar engraçado, mas espero que as pessoas olhem além da superfície e vejam o lado sério também.”

A imprensa local relatou que uma dúzia de reclamações chegaram à Galeria Nacional da Austrália (NGA) sobre o retrato da mulher mais rica do país. Alegadamente, um dos recados acusou a NGA de “cumprir as ordens do Partido Comunista Chinês” ao expor o retrato de Gina.