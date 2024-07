Rio Branco é a 6ª cidade com mais de 100 mil habitantes que mais registrou estupros no país

Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 já foram divulgados nesta quinta-feira (18), e nele a cidade de Rio Branco aparece em sexto lugar no ranking de municípios com mais casos de estupro, contabilizando apenas aqueles com mais de 100 mil habitantes, em 2023.

SAIBA MAIS: Acre já registra mais de 500 casos de estupro no primeiro semestre de 2024

A capital conta com 97,9 casos a cada 100 mil habitantes, sendo superada apenas por Dourados, no Mato Grosso do Sul, com 98,6; Itaituba, no Pará, com 100,6; Boa Vista, Roraima, com 110,5; Porto Velho, Rondônia, com 113,6 e, Sorriso, no Mato Grosso, com 113,9.

Atualmente, Rio Branco conta com 364.756 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Seguindo este valor, o número de casos totais de estupros ocorridos apenas na capital se aproxima de 357 em 2023.

Enquanto isso, as cidades que ficaram com menores taxas a cada 100 mil habitantes foram Ourinhos (SP), com 60,6, seguida por Paulo Afonso, na Bahia, com 62,0 e Itumbiara e Aparecida de Goiânia, as duas no estado de Goiás, com 62,1.