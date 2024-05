Naiara Azevedo descarta participação em novo reality após experiência no BBB22; “Reality show acontece lá em casa”

A cantora Naiara Azevedo, conhecida também por sua participação no time camarote na 22ª edição do Big Brother Brasil, em 2022, compartilhou em entrevista exclusiva ao jornalista Douglas Richer, do site ContilNet, se toparia a experiência de um reality show.

Ao ser questionada pelo jornalista acreano sobre a possibilidade de encarar um novo reality, a cantora descartou a ideia, preferindo focar em sua realidade cotidiana.

“Meu reality show acontece lá em casa, o pau quebra o dia inteiro. Tem câmera para todos os lados,” declarou a cantora.

Veja o vídeo