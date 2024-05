OMS: 2 anos de pandemia de Covid destruíram 10 anos de avanços na expectativa e qualidade de vida mundial

As consequências da pandemia são sentidas até hoje. Mais de 13 milhões de pessoas morreram no planeta por causa do vírus. Outras tantas deixaram de tratar doenças como hipertensão, diabetes, câncer e acabaram aumentando a estatística de óbitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, tudo isso fez com que dois anos de pandemia destruíssem dez anos de avanços na expectativa e na qualidade de vida globalmente.