ONG abre processo seletivo para somar time em defesa dos povos indígenas

A Organização Não Governamental (ONG) Manxinerune Tsihi Pukte Hajene (MATPHA), também conhecida como MATPHA, abriu um processo seletivo para a contratação de um Auxiliar Administrativo na modalidade de Pessoa Jurídica. A vaga visa somar talentos ao time que atua em defesa dos direitos dos povos indígenas, apoiando organizações, comunidades aldeadas e em contexto urbano.

Os interessados devem enviar seus currículos no período de 13 a 17 de maio de 2024 para o e-mail [email protected]. Todas as informações detalhadas sobre a vaga estão disponíveis no Termo de Referência (TDR) 004/2024, acessível através do link disponível na bio da empresa no Instagram (@matpha_org).

A MATPHA é uma organização não governamental (ONG) que tem como missão defender os direitos dos povos indígenas, fortalecendo suas organizações e comunidades, tanto em áreas aldeadas quanto em contextos urbanos. Fundada em 2018, a MATPHA é resultado do esforço de pessoas comprometidas com o desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais, respeitando o meio ambiente, a sociedade e as populações.

Com uma visão local, regional, nacional e internacional, a MATPHA busca respeitar as diversas realidades existentes, promovendo a defesa e promoção dos direitos humanos, coletivos e difusos relativos ao patrimônio territorial, ambiental, artístico e cultural dos povos indígenas.