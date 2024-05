Operação pente-fino no presídio de Sena apreende droga, celulares e armas artesanais

A Polícia Penal realizou uma operação pente-fino em dois blocos do presídio de Sena Madureira, como parte da Estratégia de Segurança, Ordem e Disciplina na unidade, na tarde desta quinta-feira (23).

A ação teve a participação da Polícia Penal local e de grupos especializados de Rio Branco, como GEPOE, SOE e DOC, e contou com o apoio de cães farejadores.

Durante a operação, que durou cerca de sete horas, os policiais revistaram minuciosamente os blocos 7 e 9. O resultado foi a apreensão de sete celulares, estoques feitos das grades das celas e 18 porções de entorpecentes.

Valque Oliveira, Coordenador de Segurança do Presídio, avaliou a operação de maneira positiva, destacando a importância da ação para manter a ordem e a disciplina na unidade. “A operação foi bem-sucedida e demonstra nosso compromisso com a segurança no presídio”, afirmou Oliveira.

O Diretor-Geral da Unidade, Jair Silva, também ressaltou a relevância do planejamento e execução da operação. “Esta ação faz parte de uma estratégia contínua para garantir a segurança e a disciplina na nossa unidade. Continuaremos a implementar medidas rigorosas para combater a entrada de objetos ilícitos e manter a ordem”, declarou Silva.

A operação pente-fino é mais uma iniciativa da Polícia Penal para assegurar que o presídio de Sena Madureira continue a operar dentro dos padrões de segurança estabelecidos, reforçando a luta contra a entrada de materiais proibidos e fortalecendo a disciplina entre os detentos.

Por Radar 104