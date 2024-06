Savannah: raça de gato que Oruam deu à namorada vale até R$ 120 mil

O rapper Oruam decidiu surpreender a namorada, Fernanda Valença, no Dia dos Namorados, dando um gato da raça savannah a ela. Além da aparência exótica e selvagem, o felino chama atenção por conta do seu valor exorbitante, podendo custar até R$ 120 mil.

Oruam, conhecido por se envolver em uma série de polêmicas, como no Lollapalooza deste ano, quando pediu liberdade ao seu pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, compartilhou a reação da namorada nas redes sociais. O filhote de savannah não chegou a tempo, então o rapper mostrou fotos do bichano.

“Mentira? É outro Malandrex [gato de Oruam da mesma raça]!”, disse Fernanda. “É outro Malandrex! É irmão mesmo”, explicou Oruam. “É da família?”, questionou a influenciadora. “Isso, irmão mesmo, é filho do pai dele”.

Savannah é uma raça híbrida que nasceu do cruzamento de um gato doméstico com um serval, animal nativo da África. Com uma expectativa de vida de 20 anos, o bichano possui comportamento e temperamento ameno, podendo ser um pet doméstico. Por isso, deve receber os mesmos cuidados que outros felinos.

Gatos dessa raça são maiores do que os domésticos e se destacam pelas pernas muito longas e pela cabeça triangular. A espécie pode pesar de 5 a 11 quilos, sendo encontrada com um tamanho que varia entre 50 e 60 cm de comprimento.

O que surpreende é o valor, já que um savannah de primeira geração pode custar entre R$ 80 mil e R$ 120 mil.