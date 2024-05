PM informa estado de saúde das vítimas de acidente entre duas motos no interior do Acre

Um grave acidente de trânsito ocorreu na Avenida Brasil, próximo à rodoviária, envolvendo duas motocicletas, que trafegavam no sentido Centro bairro e se chocaram, quando uma tentou entrar no Beco Cícero Moreira, na noite desta quinta-feira (23). O sinistro resultou em quatro vítimas, todas encaminhadas para Rio Branco para receber atendimento médico.

As motocicletas envolvidas no acidente transportavam dois ocupantes cada uma, somando quatro vítimas: três homens e uma mulher. A mulher sofreu uma fratura no braço esquerdo. Entre os homens, um teve uma fratura na perna esquerda, enquanto o outro sofreu uma fratura na perna direita e um corte na cabeça. O quarto envolvido sofreu várias escoriações pelo corpo e uma luxação no punho direito.

As autoridades de trânsito estão investigando as causas do acidente. O tráfego na avenida Brasil ficou parcialmente interrompido durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos envolvidos. Testemunhas relataram que o impacto foi violento, ressaltando a importância de cautela no trânsito para evitar tragédias como esta.

VEJA NOTA EMITIDA PELA COMUNICAÇÃO DA PM LOCAL

“O sinistro de trânsito aconteceu na avenida Brasil, próximo à rodoviária e envolveu duas motocicletas, ambas estavam com dois ocupantes. Portanto, são quatro vítimas, três homens e uma mulher. A mulher sofreu fratura no braço esquerdo, um dos homens, fratura na perna esquerda e o outro, fratura na perna direita e corte na cabeça. O quarto envolvido sofreu várias escoriações pelo corpo e luxação no punho direto. Todas as vítimas serão encaminhadas para Rio Branco”, informou o tenente Jairo Pontes.

