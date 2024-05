VÍDEO: Acidente de trânsito em Sena Madureira envolve duas motocicletas

Um acidente de trânsito ocorreu nesta quinta-feira (23/05) na Avenida Brasil, em Sena Madureira. O incidente ocorreu entre a delegacia da polícia civil e o campo do Grêmio, envolvendo duas motocicletas.

Segundo relatos, as duas motos colidiram no local, resultando em danos materiais e ferimentos em uma pessoa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi retirada do local e encaminhada para o Hospital João Cancio Fernandes para receber atendimento médico.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O ocorrido serve como um lembrete da importância da prudência e do respeito às normas de trânsito para evitar acidentes e preservar vidas.