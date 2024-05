Outros seis recém-nascidos foram resgatados pelos bombeiros e levados para um outro hospital. Eles ainda não foram identificados porque os registros de nascimento não foram encontrados no momento do resgate.

Um dos bebês salvos está em estado grave e respira com a ajuda de um ventilador. Os demais recebem cuidados médicos, de acordo com as autoridades locais.

Ainda não se sabe quais foram as causas do incêndio. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o ministro-chefe de Deli, Arvind Kejriwal, afirmou que “quem quer que seja responsável por esta negligência, não será poupado”.

A polícia de Nova Délhi informou que o proprietário do hospital infantil fugiu do local.