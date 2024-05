UNIR abre concurso para contratação de mais de 70 técnicos administrativos

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou nesta sexta-feira (10) o edital do concurso público para contratação de 74 servidores técnico-administrativos. As vagas são para preenchimento de diversas funções nos níveis médio e superior de escolaridade, com salários iniciais de até R$ 4,5 mil. O concurso destina-se tanto ao provimento de vagas existentes quanto de novas vagas disponibilizadas à UNIR para a carreira dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE).

Conforme o edital, as inscrições iniciam em maio e as provas serão aplicadas no mês de julho, em uma única etapa composta por prova objetiva para os candidatos inscritos em todos os cargos/vagas disponíveis. Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas pretas ou pardas.

A banca Legalle Concursos foi a escolhida para organizar o certame. O edital na íntegra e todos os detalhes e etapas do concurso estarão disponíveis no portal de processos seletivos da UNIR (www.processoseletivo.unir.br) e na página da Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com. br/).

Cargos

Para formação em nível médio e técnico são ofertadas 41 vagas para Assistente em administração; Técnico de Laboratório nas áreas de Anatomia, Biotério, Elétrica e Tecnologia da Informação; Técnico de Tecnologia da Informação; Técnico em Agropecuária; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Enfermagem.

Já para nível superior são ofertadas 33 vagas nos seguintes cargos: Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário-Documentalista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico, Nutricionista, Pedagogo e Técnico em Assuntos Educacionais (Pedagogia e licenciaturas).

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 20 de maio e seguem até dia 20 de junho, exclusivamente no site da Legalle Concursos, neste link. O valor da taxa de inscrição é de R$ 113,92 para os cargos de nível superior; e de R$ 66,68 para cargos de nível médio/técnico. Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no CadÚnico com renda mensal inferior ou igual a meio salário mínimo por pessoa da família e os doadores de medula óssea.

Lotação, remuneração e regime de trabalho

Haverá lotação de servidores de acordo com a demanda de cada setor nos oito campi da UNIR em Rondônia. O salário inicial é de R$ 2.667,19 para o nível médio/técnico e de R$ 4.556,92 para nível superior, acrescido do auxílio-alimentação no valor atual de R$ 1.000 para todos os cargos. O regime de trabalho na Universidade é de 40 horas semanais.

Concurso para servidores técnicos – UNIR

Vagas: 74 vagas, sendo 41 para nível médio e 33 para nível superior

Inscrições: de 20 de maio a 20 de junho de 2024, no site da Legalle Concursos, neste link

Data e local da prova objetiva: 21 de julho de 2024, em Porto Velho e Ji-Paraná