Jornalistas reencontram crianças de vídeo viral em Gaza; menina carregou irmã ferida em busca de ajuda

Nesta quarta-feira (23), jornalistas reencontraram as duas crianças que apareceram em um vídeo viral na Faixa de Gaza. Nas imagens, uma menina carrega a irmã ferida após um atropelamento. A menina percorreu mais de dois quilômetros, sob o sol forte, com a irmã nas costas, em busca de ajuda.

As irmãs conseguiram encontrar a mãe. A família vive em um campo de refugiados na região central de Gaza, em condições precárias.

O grupo extremista libanês Hezbollah disse que lançou o que chamou de “mísseis de precisão” e novos tipos de drone pela primeira vez nos confrontos contra as forças armadas de Israel, no sul do Líbano.