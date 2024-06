Velório de biomédica vítima de queda de avião é adiado e corpo será sepultado na quarta

O velório da biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos, que morreu na última sexta-feira (24), no Centro de Tratamento de Queimados em Manaus, era para ter início nesta terça-feira (28), no entanto, por conta do atraso no traslado do corpo, precisou ser cancelado.

O dentista Bruno Fernando dos Santos, de 36 anos, marido de Amélia, divulgou um comunicado em suas redes sociais confirmando o cancelamento do velório.

A biomédica foi a terceira vítima do acidente aéreo que deixou outras duas pessoas mortas. Um avião que seguia, levando sete pessoas, com destino a Santa Rosa do Purus caiu em Manoel Urbano, no dia 18 de março.

Segundo familiares, a funerária responsável pelo transporte chegou ao aeroporto em Manaus na segunda-feira (27), no entanto, não possuía o documento necessário para realizar o embarque do corpo.

O corpo de Amélia deve ser transferido de Manaus ainda nesta terça, chegando ao Acre por volta das 22h10. Segundo o novo comunicado, o velório acontecerá a partir das 23h desta terça-feira (28) e o sepultamento acontecerá nesta quarta-feira (29), às 09h.