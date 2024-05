Vereadores aprovam contrato relâmpago de mais de R$ 2 bi sobre a coleta de lixo

Sob o calor escaldante e entre as margens do vasto Rio Madeira, Porto Velho se torna o epicentro de um potencial escândalo de corrupção, talvez o maior de sua história. O caso envolve uma rápida e questionável aprovação de um contrato de gestão de resíduos sólidos, avaliado em mais de R$ 2 bilhões, pela Câmara Municipal.

A sessão que concedeu à empresa vencedora o controle desse serviço essencial durou escassos dois minutos, um procedimento tão rápido que quase passou despercebido, não fosse o olhar atento de observadores e o subsequente alerta de irregularidades. A decisão foi tomada sob o manto da noite, com mínima discussão pública, o que gerou desconfiança sobre a integridade do processo.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e os Ministérios Públicos já emitiram pareceres contrários à ratificação do contrato, citando a ausência de transparência e o risco de violações fiscais significativas. Esses alertas, no entanto, foram ignorados pela Câmara em sua corrida para aprovar o contrato.

O Tribunal de Contas, em conjunto com o Ministério Público de Contas, lançou uma investigação abrangente, buscando descobrir possíveis atos ilícitos e preparar o terreno para ações legais contra os envolvidos. As investigações prometem ser profundas, considerando a magnitude dos valores envolvidos e a potencial rede de corrupção que pode ser desvendada.

A comunidade de Porto Velho vive agora um misto de apreensão e indignação. Os cidadãos, já cansados de promessas não cumpridas e de gestões questionáveis, esperam ansiosos pelos resultados das investigações. O desfecho deste caso não só definirá o futuro da gestão de resíduos na região, mas também poderá restaurar ou destruir definitivamente a confiança pública nas instituições da cidade.