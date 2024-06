VÍDEO: 1ª edição de evento inspirado na era medieval atrai diversas pessoas em Rio Branco

Em comemoração ao Dia Orgulho Nerd, a Associação de Nerds do Acre (Anac) em parceria com a Ordem dos Corvos, realizou a primeira edição do The Kingdom: Ferro e Sangue. O evento ocorreu na Usina de Artes João Donato, na capital Rio Branco, neste sábado (25).

Com entrada gratuita e aberto ao público em geral, além de comemorar o Dia do Orgulho Nerd, a identidade visual e as atividades do evento foram inspiradas no período medieval. A primeira edição da convenção foi destinada a todos que se identificam com a cultura nerd, geek e pop, independentemente da idade.

Além disso, segundo o produtor executivo e membro da ordem dos corvos, Marcos Ariel, o festival é um sonho se tornando realidade. “O Kingdom é uma realização de um sonho da ordem há muito tempo com a ideia de emergir um pouquinho da nossa cultura dos corvos para os outros fóruns, daí surgiu a vontade de fazer um evento desse e a Anac nos ofereceu a mão, dizendo: olha a gente quer a expertise de vocês para produzir esse evento e a gente tem os meios para fazer acontecer”, afirmou.

Ariel menciona que toda a produção do evento foi feita a mão. “Tudo que vocês veem por aqui, foi tudo feito a mão pela Ordem e pela Anac por paixão ao negócio mesmo”, disse.

O criador do Comic Nerd e presidente da Anac, Hecton Magalhães, também reforçou que a ideia desse novo projeto é evoluir. “Eu estou muito feliz, ainda mais porque estamos comemorando o Dia do Orgulho Nerd e de estar vendo a galera andando, se divertindo, curtindo o evento, as pessoas vendendo, a feira acontecendo e o que a gente busca, quando fazemos um evento a gente quer agradar, nós fazemos para o nerd, para o coração nerd”, explicou.

“Nos eventos da Anac, você pode ser o que você quiser, para viver o universo dentro de você, tanto é que essa é a nossa frase: viva o universo dentro de você”, finaliza.

