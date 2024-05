A cantora acreana Iana Saquis está dividindo seu talento com o mundo. Com plateia diferente da habitual, ela canta The Scientist, da banda Coldplay, ao ar livre em Paris, capital da França, durante uma viagem.

O momento pode ser visto através das redes sociais da cantora, onde ela publicou um vídeo de sua apresentação em solo parisiense. Os comentários foram positivos, e alguns deles brincaram com a apresentação “Diva no mundo todo!” diz uma seguidora

Confira o vídeo na integra: