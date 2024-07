Urgente: Márcio Bittar anuncia rompimento com Jessica e fecha apoio a Zequinha

Bem que esta santa coluna conjecturou: havia, sim, um coelho na cartola de Márcio Bittar. Depois de um encontro com o governador Gladson Cameli, membros do Palácio, PL e prefeito Zequinha Lima, foi anunciado que o Partido Liberal — e grupo do senador Bittar — não apoia mais a pré-candidata a prefeita Jessica Sales.

A nota, emitida pelo partido, disse que a decisão veio “em função dos últimos acontecimentos”, e classificou a indicação de Tota Filho para a vaga de pré-candidato a vice como “notadamente unilateral”. Como indicação nacional, agora, Cruzeiro do Sul recebe o PL, “estreitando assim ainda mais os laços entre os partidos” PL e PP.

Por essa, a família Sales não esperava.

Confira a nota do PL (Partido Liberal):

