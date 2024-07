Iapen deflagra quinta etapa da operação Mute em presídio na capital

A Operação Mute, realizada no Complexo Prisional de Rio Branco, capital do estado do Acre, entrou recentemente em sua quinta fase. A operação faz parte das ações realizadas pela Polícia Penal, através das forças especializadas.

As divisões que fizeram parte da etapa deflagrada neste momento são as seguintes: Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), Divisão do Serviço de Operações e Escolta (DSOE) e Divisão de Operações com Cães (DOC), contando também com apoio de outras instituições, como a Polícia Penal Federal e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

O principal objetivo da ação é identificar e realizar o confisco de telefones celulares dos interiores das unidades prisionais ao redor de todo o país. Outros materiais considerados ilícitos também vem sendo apreendidos, e visam reduzir os índices de violência dentro dos presídios.