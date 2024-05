Wanessa revela que teve bulimia e anorexia após comparações com Sandy

Wanessa Camargo foi a entrevistada do g1 Ouviu, podcast do g1, nesta segunda-feira (27/5). Durante o papo, a cantora relembrou o período em que era comparada com a Sandy e revelou que desenvolveu distúrbios associados à sua imagem na época.

“Tive bulimia, anorexia. Então esse lance [de imagem] me afetou. Comia só pra dar uma enganada”, disse ela sobre as críticas ao seu corpo. “Eu sempre fui uma pessoa com coxa grossa, que gosta de comer. Lembro de uma manchete que dizia: ‘Gordurinha a mais, cantoria de menos’. A galera criticando meu corpo”, relembrou.

Wanessa também analisou uma frase dita no passado, quando afirmou ser o oposto de Sandy.