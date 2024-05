Web aponta climão entre Luisa Sonza e Lucas Guedes

Não é de hoje que a web especula sobre o fim da amizade de Luisa Sonza e Lucas Guedes. Nesta terça-feira (29/5), um burburinho sobre o assunto viralizou as redes sociais, depois dos dois se encontrarem nos bastidores do Sabadou, de Virgínia Fonseca, no SBT.

Num vídeo publicado pela esposa de Zé Felipe no Instagram, a cantora e o influenciador se abraçam no camarim, meio sem jeito, como disseram alguns internautas. “Ela nem olhou na cara dele”, observou uma pessoa.

“Mas todo mundo sabe que o Lucas fica pulando de hype em hype e sempre deixando pra trás uma confusão”, “Ele tá sempre muito junto de quem tá no auge, né?”, “Ele era grudado nela, depois na Gkay, depois na Anitta e agora Virgínia… E de todas se afastou totalmente”, foram outros comentários.

Vale lembrar que Lucas e Luisa eram muito próximos, juntamente com Rafa Ucmann. O trio frequentava a casa uns dos outros e eram inseparáveis.

Recentemente, Guedes falou sobre ter esfriado a relação com a artista, alegando que a falta de tempo dela teria sido um dos motivos, durante um dos episódios do PodCats. “A Luisa me ajudou muito, eu sou muito grato a ela.