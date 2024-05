Zé de Abreu expõe traição após Maria Zilda dizer que ele tem bafo

Uma conversa de Maria Zilda Bethlem com o ator Murilo Rosa, em fevereiro, viralizou recentemente e causou um auê completo no Twitter, na noite de terça-feira (28/5).

Acontece que, na época, a veterana das telinhas afirmou que o colega de profissão Zé de Abreu tinha mal hálito e parece que ele não gostou nada de saber disso.

Meses depois da transmissão ao vivo, o ator soltou o verbo nas redes sociais sobre seu suposto “bafo”, detonou a ex-companheira de cena e ainda expôs uma traição dela.

“Liberou fake news. Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido. Afinal o marido era o diretor da novela”, começou ele no microblog.

Em seguida, Zé de Abreu deu mais detalhes da “pulada de cerca”: “Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de Bebê a Bordo, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado?”, disparou ele.

E não parou por aí: “Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma [Roberto Talma, diretor da Globo que morreu em 2015]. Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil?”, questionou o artista.

Ainda na rede social de Elon Musk, Zé de Abreu seguiu com seu desabafo: “Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece”, detonou.

Logo depois, Zé de Abreu voltou a falar do caso que teve com a ex-colega de telinhas: “Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma. Que aliás a chifrava com todo mundo”, denunciou.

No fim, o ator ainda rebateu sobre seu “bafo”: “Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você”, aconselhou.

Muitos internautas se incomodaram com o posicionamento do veterano da TV Globo: “Caraca, tu virou amargurado kkkk”, afirmou um. “Uma pessoa que revela em rede social um caso pessoal, extraconjungal, se vangloriando, é um canalha, mas isso é apenas apenas mais uma faceta de seu caráter, ou melhor da falta dele. Cuspir em mulheres é apenas mais uma das suas características baixas. Ah, sem falar que você pode estar mentindo, como sempre faz. Fanfarronice é seu nome”, declarou outro. “Um cara que expõe a intimidade que teve com uma mulher num passado tão distante é um canalha saudosista ou está se vangloriando pra se sentir superior ao homem que, de fato, é! Nada diferente do que se mostra…”, analisou um terceiro. “É de uma baixeza sem tamanho. E não adianta colocar a culpa na senilidade…”, escreveu mais um.

Para quem não está entendendo, a gente recorda. Durante o bate-papo, Murilo Rosa questionou: “Você já beijou alguém com bafo?”. Sem pensar duas vezes, Maria Zilda afirmou que sim e deu mais detalhes:

“Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé [de Abreu] era um bicho”, criticou ela.

E completou: “Eu tinha uma paixão na trama e nas cenas só apareciam os pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação. Até que decidiram quem seria o ator. Foi decidido que seria o José de Abreu e ele estava numa fase muito doida. Bebia demais!”, recordou ela.