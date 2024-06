Agência de notícias nega que foto de Kate com turbante seja real

A última imagem que se tem de Kate Middleton é no vídeo em que revelou o diagnóstico de câncer, publicado em 22 de março.

Desde então, a princesa de Gales não tem sido vista publicamente. Entretanto, fotos falsas da futura rainha consorte passaram a ser espalhadas internet. Uma delas causou rebuliço a ponto da Agência EFE fazer uma verificação.

Considerada a quarta maior agência de notícias do mundo, a EFE analisou artigos jornalísticos com o seguinte título: “Kate Middleton reaparece, pela primeira vez depois de anunciar que tem câncer, em uma fotografia com turbante”. Após a verificação, obteve a conclusão de que a imagem é “manipulada”, ou seja, falsa.

“O retrato, que não foi compartilhado por nenhuma conta oficial da Casa Real britânica, foi manipulado digitalmente”, ressaltou a Agência EFE em um artigo.

De acordo com a agência, a foto em que Kate Middleton surge com turbante na cabeça para “esconder os possíveis efeitos colaterais da quimioterapia foi manipulada digitalmente, como demonstra uma análise”.

A EFE confirmou o resultado pelo fato dos perfis da família real nas redes sociais não terem publicado nem terem feito menção ao retrato.

“Uma pesquisa aos vários perfis da casa real britânica nas redes sociais, bem como no seu departamento de imprensa, confirma que a imagem não foi divulgada por esta instituição. Também não há vestígios disso em nenhum meio de comunicação do Reino Unido ou internacional, como mostra uma pesquisa por palavra-chave”, frisou a EFE.

Segundo a agência, a fotografia falsa foi compartilhada pela primeira vez no último dia 26 de maio na conta do Instagram Royal Story UK. “Esse perfil não é oficial nem tem relação com a Coroa britânica”, complementou a EFE. A postagem havia recebido uma enxurrada de comentários de admiradores da princesa de Gales.