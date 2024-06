Andressa Urach revela faturamento milionário com conteúdo adulto: ‘Para ajudar uma futura geração’

“Não gosto de falar sobre lucros, mas em 40 dias ganhei mais de R$ 1 milhão só com esse trabalho”, disse ela ao veículo. “Minha vida mudou, fazer conteúdo adulto na Privacy me tirou do fundo do poço. Com o que ganho, digamos que dá para ajudar uma futura geração”, contou, ainda.

Ainda de acordo com Andressa Urach, ela costuma gravar seus vídeos antecipadamente, produzindo material o bastante para poder tirar férias sem prejudicar seus ganhos.

Além disso, ela também deu detalhes de como encontra outros influenciadores para fazer parcerias. “Eu faço um post nos stories dizendo que abri agenda e entram em contato comigo. Cada um faz seus exames de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, e no dia gravamos. Gravações com homens usamos camisinha. Todos ficam seguros”.

Por fim, Andressa Urach também comentou como reage aos comentários negativos que recebe online. “O hater ajuda no engajamento. Quanto maior o teu hater maior o teu sucesso. Eu gosto deles. É aquela coisa: falem bem ou falem mal, mas falem de mim”, concluiu.