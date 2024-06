Aparício Carvalho e Thiago Flores assumem o partido Republicanos em Rondônia

O partido Republicanos assume uma nova configuração. O empresário, médico, ex-deputado federal e ex-vice-governador de Rondônia, Aparício Carvalho é o novo presidente estadual do Republicanos. Assumindo a posição de vice-presidente está o deputado federal e ex-prefeito de Ariquemes, Thiago Flores. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP).

O novo presidente, Aparício Carvalho, assume o posto e busca trabalhar para aumentar a participação do partido em Rondônia e incentivar também os jovens e mulheres a ingressarem na política.

“O processo eleitoral já começa a dar seus primeiros passos e assumir esse movimento político faz com que eu tenha metas e estratégias bem planejadas, sempre tendo minha família como aliada, buscando um caminho para o melhor desenvolvimento de todos”, enfatizou o novo presidente, Aparício Carvalho.

Thiago Flores, 6º mais votado para a Câmara Federal, também traz toda a sua visão jovem e inovadora para contribuir no processo de renovação e fortalecimento do Republicanos para as eleições municipais de 2024.