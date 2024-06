A Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu a Alemanha na madrugada desta terça-feira (4/6). A Canarinho venceu o jogo válido pela Liga das Nações com facilidade, 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/15.

Lucarelli foi o maior pontuador do Brasil, com 16 pontos. Destaque também para Lukas Bergmann. O ponteiro anotou 11 pontos em sua estreia pela Amarelinha. Vale lembrar que a equipe de Bernadinho não pôde contar com Bruninho, que se recupera de um estiramento na panturrilha esquerda.

O próximo desafio do Brasil é na madrugada dessa quarta (04/6) para quinta (05/6), às 00h, contra o Irã. Dessa vez, Matheus Brasília já deve estar integrado ao grupo em Fukuoka e o técnico já poderá ter a inversão 5 x 1 a disposição no confronto.

Com o resultado, o Brasil aparece na 6ª colocação da VNL, com nove pontos. São três vitórias e duas derrotas na competição que marca o retorno de Bernadinho à Seleção após sete anos. Os oitos primeiros na tabela se classificam para a próxima fase.