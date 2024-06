Caminhão de coleta de lixo pega fogo em Rio Branco e tem resíduos queimados; veja vídeo

Um caminhão de coleta de lixo pegou fogo durante o processamento de resíduos no Conjunto Tangará, em Rio Branco, no último sábado (15). O incidente foi registrado em vídeo por populares e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de comentários e especulações sobre as possíveis causas do incêndio.

Os internautas sugeriram diversas teorias sobre o que poderia ter provocado o fogo. Entre as hipóteses levantadas, mencionaram a mistura de produtos químicos descartados, a presença de uma ponta de cigarro acesa e até mesmo uma bateria de celular jogada no lixo. No entanto, até o momento, não se sabe ao certo o que ocasionou o incêndio.

O vídeo, que mostra as chamas consumindo o caminhão e a reação dos presentes, pode ser conferido abaixo: