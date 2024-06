Casamento às Cegas: Evandro se pronuncia após acusações de abandono

Evandro Pinto está na nova temporada de Casamento às Cegas e foi alvo de um exposed feito por Luana Mendes, sua ex-companheira. Após o rapaz aparecer na Netflix, a confeiteira foi às redes sociais para falar sobre o assunto e ainda expôs prints de uma suposta conversa com ele. Após a polêmica, ele foi ao Instagram para explicar a situação.

“Em breve eu vou me manifestar sobre todas essas acusações, muita coisa ainda vai aparecer, muita coisa ainda vai sair, inclusive no programa. Peço para que vocês foquem em que eu fui dentro do programa e quem eu sou agora, a gente nunca foge do que a gente é de verdade”, declarou o rapaz.

Na sequência, ele teceu críticas à forma como Luana denunciou a situação. “Eu acredito que, independente da internet, de redes sociais, o melhor é conversar tato a tato, de perto, é o modo humano de ser. Não pegar prints e usar o Twitter para fazer algo. Até porque, só agora?”, declarou.

Ele relatou que vai explicar o seu lado da história e que vai fazer outro pronunciamento. “Como vocês podem ver, o dia não foi nada fácil. Vou me manifestar sobre tudo o que estão falando, vou esclarecer tudo o que está acontecendo, porque uma história sempre tem duas versões. Eu vou dar a minha versão de tudo o que aconteceu, sem fugir dos fatos”, completou.

Luana Mendes, após os vídeos de Evandro, voltou ao Twitter para se manifestar. “Aborto paterno existe e precisa ser criminalizado também”, escreveu.

Entenda

O Casamento às Cegas: Uma Nova Chance estreou na Netflix na última quarta-feira (19/6) e trouxe, como participantes, somente pessoas que são divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se concretizou.

Um dos participantes que a série foca, por conta de seu futuro no reality, foi Evandro Pinto. O rapaz tem 35 anos e é segurança pessoal e trader da Bolsa de valores. Ele contou que tinha duas filhas.

Logo que isso aconteceu, e ele passou a chamar a atenção na série, Luana Mendes foi ao Twitter para denunciar que o rapaz havia abandonado o seu filho, que hoje tem 12 anos, e ainda o escondido na produção. Ela descreveu, ainda, que ele teria denúncia de pensão atrasada e processo pela lei Maria da Penha.

“O alecrim entrou no reality namorando, meteu um ghost na namorada (estavam juntos há 6 meses) e sequer deu notícias. A menina desesperada atrás dele até descobrir que ele está atrás de casamento em reality”, afirmou ela, por meio do Twitter.

Em seguida, Luana contou sobre a possibilidade de prisão do ex e o abandono paterno: “Evandro passa imagem de bom moço, mas está com pedido de prisão por dever pensão das filhas, tem Lei Maria da Penha nas costas e abandonou um filho de 12 anos, o qual nem cita no programa. Eu sou a mãe do menino”, garantiu ela.

Ela ainda continuou: “Um homem que não é bom pai, jamais será bom homem. Fujam”, aconselhou Luana. Foi, nesse momento, em que a confeiteira passou a mostrar prints de conversas que teve com o ex.

“Peço que retire o post referente às informações incorretas sobre mim antes que tenha que entrar com processo. Você poderia, ao invés de difamar as pessoas, entender o contexto e o que pode causar falando essas coisas na internet”, afirmou ele.

Sem medo, a mãe do filho dele rebateu: “Pois entre com o processo (risos). Você procurou e vai achar”, afirmou Luana. Na legenda da publicação no microblog, ela disparou: “Nunca mandou um e-mail para saber sobre o filho, mas pra me ameaçar ele manda”, escreveu.

Após a repercussão do caso, Evandro entrou em contato com Luana pelo Instagram e tentou dar sua versão dos fatos. Luana expôs a conversa, na qual ela afirma que ele “quer fama”, mas ele rebate e diz que “queria mesmo pedir perdão” pela “falta de maturidade”.

“Se fosse fama, ok, mas não foi. Eu, de verdade, só quero conversar com você antes de tudo. E eu não tenho medo do que possa vir. A vida é assim. E, de verdade, não quero briga, discussão, nada. Só quero realmente, antes de qualquer coisa, conversar com você. Sei que não é fácil dar essa oportunidade, nem quero nem saber de programa ou algo do tipo. Eu realmente só quero conversar com você”, pediu ele.

E completou: “Foi de Deus ter ido participar disso e, de verdade, se tudo foi pra eu estar perto do Gustavo [filho dela com Evandro], pra mim pode fazer o que quiser. Eu sei que já vai ter valido a pena e tenho certeza que, além de aprender, vai ser positivo pra todos. Tenho certeza que nada nesse mundo é em vão, entende? Então, por favor, podemos conversar? Só isso, nada mais. Depois você pode fazer o que quiser”, garantiu.

Sem paciência, Luana deu uma lição de moral no ex: “Vai tomar no c*uuuuu! Nesses 12 anos você tinha meu endereço, meu e-mail, meu número de telefone, tudooo! E nunca procurou. E vai meter essa de que precisou do programa? Ainda diz que foi Deus quem te colocou lá???”, detonou ela, antes de continuar:

“Você expôs a todos ao ridículo, sequer pensou no Gustavo vendo você falar que tem 2 filhas e anulando a existência dele. Você é muito pior do que eu imaginava. Você vem com essa fala mansa, usando o nome de Deus em vão, pra fingir ser quem não é. Abortou o filho em vida e, do nada, bateu a vontade de conversar pra resolver? Tenha santa paciência! Vá procurar a Justiça porque eu vou te fazer pagar por tudo o que fez”, rebateu.

No fim da conversa, Evandro afirmou que a mãe de seu filho estava “irredutível” e se desculpou: “Só queria mesmo pedir perdão por tudo o que fiz e pela falta de maturidade que tive em relação a toda essa situação, mas nunca é tarde para reparar. Eu sei a mágoa que carrega de mim e sei que está na sua razão. Você está certa […] Eu sei que fui um lixo, escroto, mas hoje sei que a pessoa do passado não e a mesma que está aqui”, assumiu.

Luana ainda contou que depois da repercussão do seu exposed ele mandou um valor para as filhas: “Acabou de enviar 550,00 de pensão para as filhas. Do neida, meu bem? Mandando mensagem para o meu filho querendo conversar, que a história não é bem assim???? Lixo, imundo. Vou virar o capeta na terra pra te f*der”, postou ela.

E a treta de Evandro com outra ex é ainda pior: o segurança acumula dívida pelo não pagamento de pensão às duas filhas de seu último casamento e já foi condenado a pagar as dívidas. Segundo o colunista Gabriel Perline, ele pode ser preso em 15 dias, caso não cumpra a determinação do Ministério Público, protocolada na última quarta-feira (19), para quitar o débito.