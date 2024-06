Com apoio da Abin e PF, polícias do Acre realizam mega-operação dentro do maior presídio do estado

A Polícia Penal e suas forças especializadas realizaram uma operação com foco na retirada de possíveis drogas ilícitas dentro das celas do Complexo Penitenciário de Rio Branco. A ação desta terça-feira (04), reuniu diversas forças de segurança do estado.

Além da Polícia Penal, também participaram da operação: a Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), Divisão do Serviço de Operações e Escolta (DSOE), Divisão de Operações com Cães (DOC) e o Grupo de Operações Especiais (Gpoe).

“Dando continuidade à operação que se iniciou na quinta-feira. Hoje a gente tá fazendo as buscas internas no interior das celas, visando com isso a retirada de todo e qualquer material ilícito que possa ter para evitar toda e qualquer situação, que possa ser gerada através desses materiais. Faz parte da nossa rotina diária, o que tem sido feito, é só uma intensificação nesses últimos dias”, declarou Tiênio Costa, diretor operacional do Iapen.

Tiênio também ressalta como a operação se direciona para pontos mais específicos, além da identificação de líderes de organização criminosa – que serão transferidos para uma unidade de segurança máxima.

O delegado de Polícia Civil e presidente interino do Iapen, Marcos Frank Costa, também comentou sobre a operação:

“Na data de hoje damos continuidade às ações que vem sendo desencadeadas por meio da Polícia Penal, juntamente com a integração e cooperação das demais forças. Nós visamos com isso a apreensão de objetos que são potencial risco para convivência dos apenados e nesse sentido dar uma maior sensação de segurança a instituição”, diz.

Também estiveram na operação a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), a Polícia Federal (PF), o Batalhão de Operações Especiais (Bope), o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), a Polícia Civil, Militar e a Força Nacional.

A operação ainda está em andamento.

Veja galeria de fotos: