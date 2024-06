Concurso do TSE com vagas para o Acre está com inscrições abertas; confira detalhes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, que visa preencher 412 vagas e formar cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

As oportunidades estão distribuídas entre o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, com jornadas de trabalho de 20h e 40h semanais.

Os interessados podem se inscrever até 18 de julho pelo site do Cebraspe, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24. A taxa de inscrição é de R$ 130,00 para o cargo de Analista Judiciário e de R$ 85,00 para técnico judiciário, podendo ser paga até 9 de agosto.

Cargos e Requisitos

Analista Judiciário

Área: Administrativa

Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

Área: Judiciária

Área: Apoio Especializado – Especialidades: Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina (Clínica Médica), Medicina (Psiquiatria), Medicina do Trabalho, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário

Área: Administrativa

Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial

Área: Apoio Especializado – Especialidade: Programação de Sistemas

Analista Judiciário: R$ 13.994,78

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65

Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial: R$ 9.773,56