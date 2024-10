Sabrina Sato diz estar ansiosa para desfilar com barriga de grávida no Carnaval

A apresentadora Sabrina Sato disse nos Stories, nesta quarta-feira (23), que está ansiosa para desfilar no Carnaval com a barriga de grávida. Ela revelou, na semana passada, que está à espera do primeiro filho com o ator Nicolas Prattes.

Sabrina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, e recebeu uma mensagem de uma seguidora: “Vai ser lindo te ver desfilar com barrigão”.

“Sonhando com esse momento com minha Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel”, respondeu Sabrina, se referindo às escolas de samba em que ela é Rainha de Bateria.

Durante o evento Upfront, da TV Globo, na semana passada, Sabrina já tinha avisado que vai desfilar no Carnaval 2025 mesmo durante a gestação.

“Eu fui ao médico hoje, e ele falou: ‘Não sei se vai dar [para desfilar], você vai estar quase de sete meses [de gravidez] no Carnaval’. Aí eu falei: ‘Eu troco de médico’ […] O bebê vai chacoalhar, mas a gente vai estar lá”, afirmou a apresentadora.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão esperando seu primeiro filho, conforme os dois confirmaram nesta quarta-feira (16) em nota enviada à CNN. O casal assumiu o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o Carnaval.

A notícia foi dada via assessoria de imprensa da rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Unidos de Vila Isabel. No texto, os dois explicaram que mantiveram a notícia em segredo a pedido da equipe médica de Sabrina.