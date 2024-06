Da inundação à seca extrema: Rio Acre chega a quase 1 metro em Brasiléia, após cidade viver maior cheia da história

Em fevereiro de 2024, Brasiléia enfrentou a maior enchente já registrada na história do município quando o Rio Acre ultrapassou a marca de 15,55 metros. Após quatro meses, com a chegada da seca, que as previsões apontam para uma mais severa do que em 2023, o manancial está com menos de 2 metros nesta semana.

Segundo a medição da Defesa Civil de Brasiléia, o Rio Acre amanheceu com a régua medindo 1,10m. Com um nível tão baixo, o manancial em Brasiléia aparece como um dos pontos de monitoramento em alerta máximo no Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, capitão Sandro, o Plano Municipal de Contingência para o período de enfrentamento à estiagem está pronto para execução e foi encaminhado para a Defesa Civil Estadual.

“Nós sabíamos que a seca ia ser mais severa do que ano passado e houveram muitas localidades próximas, na zona rural, onde foi relatado que as fontes secaram. Os ribeirinhos já reclamaram bastante, a gente esteve lá, deu uma olhada e se preparou para dar esse suporte, principalmente em questão de água potável e alimentação”, disse.

De acordo com o coodernador do órgão, muitos produtores rurais perderam suas produções no último ano e a Defesa Civil de Brasiléia já está trabalhando para dar apoio a zona rural.

Capitão Sandro disse ainda que as consequências das secas estão no desabastecimento, a perda das produções e a falta de água. Em breve, o Plano de Contingência deve começar a ser executado.

Enchente histórica

A cidade de Brasiléia ficou devastada após a vazante do Rio Acre, com diversas casas, comércios e prédios públicos destruídos. Pelo menos 13 bairros foram atingidos pelas águas do manancial e deixou mais de 1500 pessoas desabrigadas e mais de 1.200 desalojadas, afetando mais de 15 mil pessoas. Com a cheia do rio, a ponte que liga Epitaciolândia e Brasiléia precisou ser interditada.

O município de Brasiléia recebeu a visita da comitiva do governo federal, composta pelos Ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.

Os ministros foram acompanhados do governador do estado do Acre – Gladson Cameli, bancada de senadores, Alan Rick, Sérgio Petecão, deputados Estaduais Tadeu Hassem e Luiz Gonzaga, deputada Federal Antônia Lúcia, além de autoridades civis e militares.

Na época, os representantes do governo federal foram prestar assistência e anunciar medidas de apoio à população afetada pela enchente do Rio Acre, que desabrigou milhares de famílias no município.