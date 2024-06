“Teve um dia que a gente estava em Alto Paraíso, em Goiás, era umas 23h30 e a gente foi deitar. Ela começou com dor de barriga, se contorcendo de dor. Não tinha nenhuma farmácia aberta”, relatou Dado. De acordo com ele, a cantora tem medo de experimentar novos remédios por temer reações adversas, o que não aconteceu quando tomou o óleo do canabidiol.

“E eu falei para ela: amor, só tem o CDB aqui. E ela falou que não ia tomar. Aí teve uma hora que ela não aguentou a dor, pegou e tomou duas gotinhas. E com menos de duas gotinhas, zerou a dor”, contou Dolabella. Ele completou dizendo que atualmente a cantora não “tira da bolsinha” a substância.

O ator defende o uso medicinal da canabidiol há anos. Em 2022, organizou uma live com dois advogados e um médico para discutir a importância do uso da substância após a divulgação da resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que suspendia a utilização.

Orgulhosa do namorado, Wanessa elogiou Dado em um comentário na publicação com o vídeo da transmissão. “Por uma medicina pela saúde e pela verdade”, escreveu a cantora.