“É o produto mais consumido”, diz Bocalom na abertura do Festival da Macaxeira

O Festival da Macaxeira iniciou nesta quarta-feira (26) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez a abertura da festa. O evento, que acontece na Praça da Revolução na capital acreana, reuniu centenas de pessoas para assistir as atrações.

Na abertura, Bocalom disse que a macaxeira é o produto mais consumido na nossa região. “Isso não significa que só tem macaxeira aqui, temos também arroz, feijão, milho, café e leite, que é para mostrar a produção de todos. Esse é o objetivo do festival”, explicou.

Além disso, o prefeito também falou que o evento deve fazer parte do calendário turístico. “Esse é o primeiro de muitos que, com certeza, virão. É a forma que a gente tem de mostrar o potencial que o nosso campo tem. Nós temos que produzir no campo, substituir os produtos importados milho, leite, milho que a gente acaba gerando emprego lá fora. E nós temos que produzir aqui para gerar emprego aqui”, finalizou.

