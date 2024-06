Exclusivo: Hariany Almeida é vetada em programa de Virginia Fonseca

A coluna Fábia Oliveira descobriu novos capítulos dos bastidores da “treta” entre Virginia Fonseca e Hariany Almeida. A gente já revelou por aqui que as duas, de fato, não se dão bem e não têm o mínimo de afinidade, apesar de tentarem disfarçar nas redes sociais.

Pois bem. Agora descobrimos que o climão entre as duas ficou ainda maior depois do programa de Virginia no SBT. Fontes da coluna revelaram que a influenciadora e ex-BBB foi vetada de participar do Sabadou.

Ainda de acordo com nossas fontes, Hariany e o namorado, Matheus Vargas, que é filho de Leonardo, estiveram no SBT para participar do Programa Silvio Santos e chegaram a cogitar gravarem o Sabadou para aproveitar a ida à emissora. No entanto, o casal acabou recebendo uma negativa com a justificativa de que não tinha espaço para colocá-los.

Passarinhos verdes ainda sopraram nos ouvidos desta colunista que vos escreve que Hariany teria ficado bem abalada com a situação. Anteriormente, inclusive, Matheus teria questionado o pai, Leonardo, sobre Virginia nunca ter convidado o casal para o Sabadou, mas o sertanejo teria desconversado.

E não é só Hariany que estaria chateada com a exclusão. Matheus Vargas, segundo fontes, também está bem sentido com o tratamento dado ao casal e está se afastando cada vez mais da família. Vixe…