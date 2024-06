Família procura mulher que saiu para pagar conta e não voltou

Carolina Ferreira Vieira da Silva, 37 anos, saiu para pagar uma conta às 15h15 de segunda-feira (3/6), no Bairro Manoel Honório, na Zona Leste de Juiz de Fora. Desde então, não retornou para casa. A família procura agora informações que possam ajudar a descobrir o paradeiro da mulher, que não é vista há nove dias.

A mãe de Carolina, 67 anos, procurou a Polícia Militar por volta das 11h de sábado (8/6) para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento da filha. Segundo conta a irmã da desaparecida, Carolina estava em casa há cerca de dois meses se recuperando de uma cirurgia de retirada de mioma no útero.

Até então, a mulher, moradora do Alto do Santa Rita, na Zona Leste, não estava saindo de casa. Aquele dia seria o primeiro dia em que ia à rua depois do período de convalescença.

