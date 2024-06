Flamengo atropela Vasco na estreia de Álvaro Pacheco na maior goleada da história sobre o rival

O Flamengo, em boa fase sob o comando do técnico Tite, venceu o Vasco por 6 a 1 no Maracanã, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Esta foi a estreia do técnico Álvaro Pacheco no Vasco, que agora enfrenta ainda mais pressão devido à goleada e aos problemas internos entre a diretoria, liderada por Pedrinho, e a 777 Partners.

O Vasco começou bem e abriu o placar aos oito minutos com um belo voleio de Vergetti após assistência de Galdames. No entanto, o Flamengo empatou aos 27 minutos com Everton Cebolinha e dominou o jogo a partir daí. Pedro virou o jogo aos 32, David Luiz ampliou aos 42, e João Victor foi expulso antes do intervalo, deixando o Vasco com um jogador a menos.

No segundo tempo, o Flamengo continuou avassalador. Arrascaeta fez 4 a 1 aos cinco minutos, Bruno Henrique marcou o quinto aos 27, e Gabigol, que não marcava desde fevereiro, fechou a goleada aos 43 minutos. Com essa vitória, o Flamengo chegou a 14 pontos e tem o melhor ataque do campeonato com 13 gols, enquanto o Vasco soma apenas seis pontos e tem a defesa mais vazada, com 17 gols sofridos. A vitória ampliou a vantagem histórica do Flamengo sobre o Vasco no Brasileirão, onde não perde para o rival desde 2015.

Nos últimos dez confrontos, o Flamengo venceu sete e empatou três, com um saldo de 26 gols a favor e nove contra. No total de 423 jogos entre os clubes, o Flamengo venceu 164 vezes, o Vasco 139, e houve 120 empates.

O Flamengo enfrentará o Grêmio no Maracanã no dia 13 de junho, enquanto o Vasco visitará o Palmeiras na Arena Barueri no mesmo dia.