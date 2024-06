Fortuna de Michael Jackson soma R$ 11 bilhões, 15 anos após morte

Michael Jackson morreu há exatos 15 anos, mas faturou diversos milhões desde então. Hoje, os herdeiros do cantor, possuem um patrimônio de quase R$ 11 bilhões por causa de royalties e outros produtos relacionados a ele.

Apenas de royalties musicais, o cantor “recebeu” cerca de R$ 625 milhões no último ano, segundo relatório da Forbes. No último ano, a revista também apontou que o artista está no topo da lista de celebridades que mais ganharam dinheiro após a morte.

Outro produto que rendeu muitos milhões foi o musical da Broadway MJ: The Musical. Em um ano de apresentações, os herdeiros faturaram pouco mais de R$ 460 milhões.

Com ganhos também por Michael Jackson ONE, show do Cirque du Soleil em Las Vegas, a família do cantor deve ver os números aumentarem na conta no próximo ano com a estreia de Michael. O filme biográfico do artista será estrelado pelo sobrinho dele, Jaafar, e dirigido por Antoine Fuqua.

Veja como estão filhos de Michael Jackson 15 anos após morte do cantor

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, ao 51 anos. O cantor deixou três herdeiros: Prince Jackson, 27; Paris Jackson, 26; e Bigi (Blanket) Jackson, 22. Desde que o pai faleceu, os filhos optaram por seguir caminhos diferentes e, também, lidam com a fama de maneiras distintas.

Os três nasceram por meio de fertilização in vitro. Debbie Rowe é mãe dos mais velhos, mas, até hoje, não há detalhes sobre a identidade da genitora de Bigi.

Debbie era assistente do médico responsável pelo tratamento da vitiligo do cantor, uma grande fã e se disponibilizou a ser mãe dos herdeiros de Michael, que sonhava ser pai.

Ela e Michael foram casados por dois anos e, após a separação, abriu mão dos direitos maternos. Depois da morte do artista, a criação das crianças ficou por conta de Katherine Jackson, mãe do cantor.

Prince Michael Jackson

Considerado o mais “equilibrado” dos irmãos, Prince tem Macaulay Culkin e Elizabeth Taylor como padrinhos. Ele é formado com honras em administração de empresas com foco em empreendedorismo e trabalha como empresário.

Quando ainda estava na faculdade, ele criou uma organização de caridade para distribuir alimentos durante a pandemia da Covid-19. Há mais de sete anos, Prince namora Molly Schirmang. O casal se conheceu durante a graduação e, atualmente, mora junto.

Os dois levam uma vida discreta, longe dos holofotes, apesar dos quase 900 mil seguidores no Instagram de Prince. Até hoje, ele é amigo do guarda-costas que tinha na infância e gosta de mostrar as habilidades com motocicletas por meio de um canal no YouTube.

Paris Jackson

A filha do meio de Michael ganhou fama após um discurso emocionado durante o funeral do cantor. Entretanto, ela passou por um período difícil após a tragédia e tentou suicídio em algumas ocasiões. A jovem também foi alvo de gordofobia praticada pela própria família e começou a sofrer automutilação.

Paris também enfrentou problemas com drogas e foi enviada para um colégio interno. Ela chegou a relatar ter sido vítima de abuso infantil e que desenvolveu estresse pós-traumático. No entanto, posteriormente, a jovem revelou que se encontrou na meditação.

Na vida profissional, Paris seguiu os caminhos do pai e também se tornou cantora. Em 2020, ela lançou o álbum Wilted. Além disso, é influenciadora e atriz e, em 2021, declarou ter estreitado relações com a mãe e que, hoje, mantém um vínculo muito forte com ela. Entretanto, ainda permanece um pouco distante da família devido à orientação sexual.

Bigi Jackson

O filho mais novo de Michael foi batizado como Prince Michael Jackson II e é conhecido como Blanket. Entretanto, ele mudou legalmente de nome, em 2015, e também vive longe dos holofotes.

Aos 9 meses de vida, Bigi esteve no centro de uma polêmica. Para mostrar o filho a uma multidão que o esperava à porta do hotel em que estava hospedado, em Berlim, Michael Jackson apresentou o bebê na varanda, como em uma famosa cena do filme O Rei Leão. Após o episódio, o cantor recebeu diversas críticas por ter colocado a criança em risco.

Quando tinha 18 anos, Bigi foi morar em uma mansão milionária e, hoje, raramente atende a imprensa. Em 2024, ele entrou com um processo contra a avó Katherine Jackson, que também é herdeira da fortuna do cantor, para tentar impedir que ela use o dinheiro do espólio para custear um processo que envolve justamente a herança deixada por Michael.