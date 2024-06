Gladson inicia agenda internacional na Europa e busca por apoio em projetos ambientais

O governador do Acre, Gladson Cameli, iniciou uma importante agenda internacional esta semana, concentrada em parcerias e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região. Em Londres, Cameli participará da Semana do Clima, onde discutirá projetos de venda de ativos ambientais e buscará investidores para bioeconomia e negócios sustentáveis.

Em seguida, o governador se reunirá com o embaixador do Brasil no Reino Unido, Antônio de Aguiar Patriota, e com Nicola Speranza, secretário de Meio Ambiente e Energia, para apresentar iniciativas do Acre no contexto da preservação ambiental e desenvolvimento econômico sustentável.

Na Noruega, Cameli participará do Tropical Forest – Norway – Dia do Conhecimento sobre REDD+, evento promovido pela ONU-REDD, onde compartilhará experiências sobre ações para redução de emissões de carbono e conservação florestal. Ele também assinará um memorando de entendimento com o Programa Ambiental das Nações Unidas (Pnuma) para colaboração em áreas de conservação e mitigação das mudanças climáticas.

O objetivo principal da missão é atrair investimentos e apoio internacional para projetos como o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), destacando o Acre como um protagonista na promoção de políticas ambientais eficazes e inclusivas.

Cameli enfatizou que a política de desenvolvimento sustentável do estado, reconhecida internacionalmente, tem como foco a preservação das florestas tropicais e o desenvolvimento econômico através de práticas ambientalmente responsáveis.

