Gladson pretende não interferir na disputa por Prefeitura: “Não misturo gestão com política”

Apesar de ter anunciado oficialmente o apoio a chapa Bocalom/Alysson na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, o governador Gladson Cameli não vai disponibilizar a estrutura da máquina pública do Estado para ajudar na campanha de reeleição do prefeito. Em entrevista ao ContilNet, o chefe do Poder Executivo deixou claro que o governo não terá envolvimento com a política neste ano.

“Tenho o meu candidato mas não misturo administração com política. O governo não terá envolvimento. Vou focar na administração, com mais transparência e quero terminar minha gestão em paz”, disse.

Já deixou avisado

Cameli já havia dito nesta semana que ‘o governador’ não iria fazer campanha neste ano. Na verdade, o ‘amigo’ de longas datas de Alysson Bestene que iria às ruas. Deixando evidente que só irá pedir votos quando estiver de folga do cargo de governador e não irá se aproveitar de agendas institucionais para fazer campanha em prol de Bocalom e Alysson.

Decretado

O governador deve pedir, inclusive, que membros do governo também evitem fazer campanha utilizando a máquina pública do governo. Cameli cogita ainda publicar um decreto no Diário Oficial sobre o caso.

Falta do que fazer

Acompanhar os discursos dos vereadores João Marcos Luz e N Lima sobre a parada LGBTQIA+ foi de doer os ouvidos. Os parlamentares deveriam se preocupar com pautas mais relevantes para a capital. O projeto apresentado e defendido por eles, que proíbe crianças no evento, só conclui uma tese defendida há anos pela população: os vereadores estão com tempo e com muita falta do que fazer.

ENTENDA: Vereadores criticam parada LGBTQI+ em SP e querem proibir participação de crianças em evento no Acre

Disputa acirrada

A chapa do Progressistas neste ano é tão competitiva que corre o risco de dois vereadores com mandato na atual legislatura, não conseguir se reeleger: Samir Bestene e N. Lima. Precisam correr atrás das bases se quiserem permanecer no cargo.

Mais mulheres no parlamento

A chapa, inclusive, tem a maior chance de aumentar o número de vereadoras. Na atual legislatura, há apenas 2. O Progressistas tem grandes chances de eleger 3 parlamentares: Elzinha Mendonça, que disputa a reeleição, Lucilene Vale, mulher do deputado André Vale e Gabriela Câmara, ex-presidente do Iteracre e filha da deputada Antônia Lúcia.

Estreitaram a relação

Falando em Gabriela, ao que parece, ela e a mãe fizeram as pazes e a deputada vai ser figura garantida no palanque da filha.

Muita gente

Quem também deve enfrentar um caminho não tranquilo são os candidatos que escolheram disputar uma cadeira na Câmara pelo PL e União Brasil. É muita gente para pouca vaga.

Não vão misturar

A Igreja Católica não vai apoiar a candidatura do padre Antônio Menezes, a vice-prefeito de Xapuri. Não querem misturar política com a igreja.

Olhinhos brilhando

Dizem as más línguas que a deputada Socorro Neri já procura um novo partido para se abrir após ter sido colocada de escanteio no Progressistas. Dizem ainda que os olhos do ex-deputado Flaviano Melo brilham só de imaginar a possibilidade da deputada disputar uma cadeira no Senado, em 2026, pelo MDB.

Números não mentem

Fator principal que despertou o interesse do MDB em Socorro Neri, foi justamente as últimas pesquisas de intenção de votos. A deputada surgiu liderando na corrida pelo Senado.

Abre o olho

O deputado Eduardo Ribeiro, PSD, cumpre muito bem o papel de vice-líder do Governo na Aleac. Defende quando é preciso, tem ótima relação com a base e com o secretariado. Cada vez mais caminha para assumir a liderança de vez. Abre o olho Manoel Moraes!